Kayseri'de Eczaneye Bırakılan 5 Aylık Bebek Koruma Altına Alındı

Kaynak: AA

Kayseri'de bir kadın tarafından eczaneye bırakılan bebek koruma altına alındı.Ağrı kesici almak için kucağındaki bebekle Çimen Sokak'taki eczaneye gelen genç kadın, bir süre bekledikten sonra çalışanlara otomobilden parasını alacağını söyleyerek bebeği oturduğu sandalyeye bırakıp çıktı.Kadının geri dönmemesi üzerine eczane çalışanları polise haber verdi.Battaniyeye sarılı olan ve yanında içmesi için süt bırakılan bebek, polis tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'ne teslim edildi.Koruma altına alınan ve 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin bakımının yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, bebeği eczaneye bırakan genç kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.