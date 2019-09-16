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Kayseri'de Ekmek de Zamlandı!

En çok tüketilen gıda maddelerinin başında gelen ekmeğe de zam yapıldı. Kayseri'de bugünden itibaren geçerli olmak üzere ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 TL'den 1.25 TL'ye yükseldi.

16.09.2019 16:29Kayseri'de Ekmek de Zamlandı!

Ekonomide yaşanan sıkıntılar sonrası hükümetin tanzim satış çadırlarıyla fiyatları düşürme çabası devam ederken, bu kez de vatandaşın günlük tükettiği ekmek zamlandı. Sofraların vazgeçilmez gıda ve beslenme ürünü olan ekmek; Kayseri'de zamlandı.

Kayseri'de ekmeğe zam geldi. Zam 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Kayseri Fırıncılar Odası zamlı yeni ekmek tarifesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre 200 gr ekmeğin satış fiyatı 1 TL'den 1 lira 25 kuruşa yükseldi. Zam yapılması konusunda maliyetlerdeki artışı gerekçe gösteren Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, yeni fiyat tarifesini kamuoyuna duyurdu.


Kayseri, Yerel

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