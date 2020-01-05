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Kayseri'de eksi 15 derecede "kar banyosu" yaptılar

Kayseri'de, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü üyesi bir grup, eksi 15 derecede "kar banyosu" yaptı.

05.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:22 Kayseri'de eksi 15 derecede
'de, Kar Kaplanları Kulübü üyesi bir grup, eksi 15 derecede "kar banyosu" yaptı.
Gün aydınlanmadan toplanan yaklaşık 30 kulüp üyesi, yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından Erciyes Dağı eteklerindeki karla kaplı Hacılar ilçesi Karpuzseki bölgesine geldi.
50 ve üzeri yaştaki üyeler, soğuk havaya rağmen burada sabah sporu yaptı. Daha sonra kıyafetlerini çıkararak kar banyosu yapan grup üyeleri, müzik eşliğinde eğlendi.
Gruptakilerden Osman Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1988'de arkadaşlarıyla amatör olarak bu etkinliğe başladıklarını, 2004 yılında da bu oluşumu spor kulübüne dönüştürdüklerini söyledi.
Kış mevsiminde Kayseri'nin farklı bölgelerinde her hafta sonu sabah sporu yaptıklarını belirten Doğan, "Karda sabah sporu, halat çekme yarışması, güreş ve güvercin taklası gibi etkinlikler yapıyoruz. Ardından sağlığı el veren ihtiyar delikanlılarla soğuk havaya aldırış etmeden kar banyosu yapıyoruz. Bunun bizi daha sağlıklı ve dinç tutuğuna inanıyoruz. Gribal hastalıklara karşı direnci artırdığını düşünüyoruz." dedi.

Erciyes Kar, Erciyes, Kayseri, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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