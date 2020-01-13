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Kayseri'de elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Kocasinan Belediyesi elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyor.

13.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:46Kayseri'de elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor
Belediyesi elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında ilçenin çeşitli yerlerine elektronik atık toplama kutuları yerleştiren Kocasinan Belediyesi, bu sayede ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiyor ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor.
Bu doğrultuda, 2019 yılında toplam bin 865 kilogram elektronik atık ve 2 bin 235 kilogram atık pil topladı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm projelerinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.
Dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların toplanmasının önemli olduğunu biliyoruz. Geri dönüşüm herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesidir. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konuda daha duyarlı olmaya ve atık elektronik aletleri bu noktalara bırakmaya davet ediyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüme katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Dönüşüm, Güncel

Kaynak: AA

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