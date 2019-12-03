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Kayseri'de empati parkında engelli farkındalığı etkinliği düzenlendi

Kayseri'de Genç Kızılay üyeleri, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "empati parkı" etkinliği düzenledi.

03.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:17
'de Genç üyeleri, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "empati parkı" etkinliği düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bazı katılımcılara tekerlekli sandalye ve koltuk değneği kullandırıldı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyleyen Genç Kızılay İl Başkanı Mithat Tilev, "Engellilerin toplumda ne gibi zorluklar yaşadığını göstermek adına böyle bir çalışma yaptık." dedi.
Havanın soğuk olmasına rağmen engellileri unutmadıklarını belirten Tilev, "Yaklaşık 2 yıldır bu görevi yürütmekteyiz. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımızla beraber bir farkındalık çalışması yapacağız. Burada tekerlekli sandalyemiz ve koltuk değneği var. 'Biz de birer engelli adayıyız.' diyoruz." diye konuştu.
Etkinlikte tekerlekli sandalyeye binen Yakup Kazanç, sandalye ile ilerlemede çok zorlandığını söyledi. Kalabalık ortamlarda ilerlemenin daha da zor olduğunu vurgulayan Kazanç, "Bu halde engelli birisini görseydim üzülürdüm, kendimi kötü hissettim. Herkesin bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Etkinlikte koltuk değneğiyle bir süre yürüyen Arif Emre Özdemir ise insanların bu konuda bilinçli olması gerektiğini aktararak "Düz bir zemin olduğu halde yürümek zor oldu. Bunun kaldırımı var, yüksek yerlere çıkılması gerekiyor, gerçekten zor." dedi.
Dört yıl önce yüksekten düşerek engelli kalan Hatice Temiz de "Dört yıl önce sağlıklı bir insandım. Yüksekten düştüm, engelli kaldım. Engellilerin ne zorluklar çektiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Daha önce sadece sözde kalıyordu ama başıma gelince ne kadar zorluk çektiklerini daha iyi anladım. Bina ve caddelerin önüne araç park ederken lütfen daha duyarlı olunsun." şeklinde konuştu.
Kayseri'de empati parkında engelli farkındalığı etkinliği düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı, Kızılay, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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