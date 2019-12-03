Haberler » Güncel » Kayseri'de engelliler yararına konser - Haber

Kayseri'de engelliler yararına konser

KAYSERİ'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına konser düzenlendi.

03.12.2019 22:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:47Kayseri'de engelliler yararına konser

KAYSERİ'de, 3 Dünya Engelliler Günü'nde Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına konser düzenlendi.

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına, 'Tut elimi bir geleceğim olsun' sloganıyla  Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve davetliler katıldı. Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği korosu, down sendromlu, otistik ve zihinsel engelli çocuklardan oluşan 55 kişilik koroda türküler ve şiirler seslendirilirken, davetliler de alkışlarla şarkılara eşlik etti. Konserin gelirleri ise Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı'na bağışlandı. Düzenlenen konser hakkında bilgi veren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, konserin engelli çocuklar yararına düzenlendiğini vurguladı. Biletlerin tükendiğini belirten Karaoğlu şöyle konuştu: "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günüdür. Geçen yıl Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV) sizin için bir konser düzenleyeceğimiz sözünü verdik. Biz Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği (KİÇEV) olarak aslında misyonumuz kadınları güçlendirmektir. Misyonumuz kadınları güçlendirmektir. Buradaki amacımızda odur. Çünkü kadınların önündeki en büyük engel ebeveynlerine ve çocuklarına bakmak ile ilgili sıkıntılarıdır. Biz bugün bu farkındalığı arttırırsak ZİÇEV gibi okulları güçlendirirsek, çocuklarımız o okullardan daha fazla yararlanır. Annelerde kendilerine bir miktar zaman ayıracaklar hem de çocukları eğitildiği için onların hayatını kolaylaştırmış olacaktır. Bu çocukların kaynaşması çok önemli. Biz bu konuyu dernek olarak çok önemsiyoruz."



Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:57 Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü -3 - Haber
22:57 Afyonkarahisar kendisini polis olarak tanıttığı kadının 230 bin tl'sini alırken suçüstü yakalandı - Haber
22:55 DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Haber
22:55 Soylu: "Allah bizi size mahçup etmesin" - Haber
22:51 AHİKA'nın 'Yazılımcı Yetiştirme Projesi' ödüle layık görüldü - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
21:34 Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haberler
17:30 2 çocuk babası adam ayrı yaşadığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu - Haberler
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
06:05 ABD: Türkiye'ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz - Haberler
3.12.2019 23:00:56