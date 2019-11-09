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Kayseri'de Erciyes Platformu üyeleri onuruna yemek verildi

Ankara'da faaliyet gösteren Erciyes Platformu üyeleri onuruna Kayseri'de akşam yemeği verildi.

09.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:06Kayseri'de Erciyes Platformu üyeleri onuruna yemek verildi
'da faaliyet gösteren Erciyes Platformu üyeleri onuruna 'de akşam yemeği verildi.
Kayseri Ticaret Odası tarafından bir otelde düzenlenen yemeğe Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve platform üyeleri katıldı.
İnsanların doğdukları yere özlemini gidermek için kendilerinden çok büyük fedakarlık yaptıklarını gördüklerini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, "İki gün içerisinde buraya gelen bütün misafirlerimizin Kayseri'ye olan özlemlerini, Kayseri'ye olan görevlerini adeta gözlerinden okuduk. Bizler bir araya gelerek Kayserimize elimizden geldiğince katkı vermek istiyoruz. Birlikte yürüdüğümüz zaman el ele birbirimize destek verdiğimiz zaman aşamayacağımız sorun yok." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Erciyes Platformu üyelerine Ankara'dan teşrif edip böyle güzel ve anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise "İşinin ehli olan liyakatlı, dürüst ve çalışkan hemşehrilerimin devletine, milletine ve şehrine hizmette en iyi görevde bulunmasını arzu etmekteyim." dedi.
Platform Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan da "Kayserili hemşehrilerimiz olarak birlik ve beraberlik içerisinde hem kendi yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmaları sağlamak hem de Kayserimize hizmet edebilmek için ne yapabiliriz diye düşünerek bir araya gelmek suretiyle platformun kuruluşunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kayseri, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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