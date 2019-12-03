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Kayseri'de erkek arkadaşıyla kaçtığını söylediği kızının gelmesini isteyen kadın intihara teşebbüs...

Kayseri'de erkek arkadaşıyla kaçtığı iddia edilen kızının geri gelmesi için intihara kalkışan kadını, polis ekipleri kurtardı.

03.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:25Kayseri'de erkek arkadaşıyla kaçtığını söylediği kızının gelmesini isteyen kadın intihara teşebbüs...
'de erkek arkadaşıyla kaçtığı iddia edilen kızının geri gelmesi için intihara kalkışan kadını, polis ekipleri kurtardı.

Olay, ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak üzerinde bulunan 4 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki kızının erkek arkadaşıyla kaçtığını duyan A.A. (49), inşaata çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, A.A.'yı ikna etmek için uğraştı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmaya rağmen ikna olmayan A.A.'nın boşluğundan faydalanan ekipler, kadını pencere kenarından uzaklaştırdı. Aşağı indirilen A.A., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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