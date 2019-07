Kayseri'de eski halılar açık artırma ile satılıyor

KAYSERİ'de kurulan Halı Müzayede Salonu 'Halı Borsası' gibi çalışıyor. Salona çevre illerden gelen gelen el dokuması ve makina halıları halı tüccarları ve meraklılar tarafından açık artırma usulüyle satın alınıyor.

Tarihi Kayseri Kalesi yakınında açılan Halı Müzayede Salonu'nda eski ve yeni halılar satılıyor. Her gün birbirinden farklı halıların geldiği salonda satışlar açık artırma yoluyla yapılıyor. Halı meraklıları müzayedede sunulan halıları inceleyip, fiyat veriyor. Mezatta en yüksek fiyatı veren, halının sahibi oluyor.

'EL DOKUMASI HALILAR İLGİ GÖRÜYOR'

Müzayede salonu sahibi Yusuf Eroğlu, daha çok el dokuması halıların ilgi gördüğünü belirterek, "İş yerimizin özelliği, tek olması. Türkiye'de şu anda canlı halı müzayede salonu yok. Burası ekonomimize artı bir değer sunuyor. Halıların fiyatları 600 lira ile bin lira arasında değişiyor. Bazen 2 bin lira ile 5 bin liraya çıkan halılarımız da oluyor. Özellikle Kayseri ipek el dokuması halılar, yüksek fiyattan satılabiliyor" diye konuştu.

'ESNAF DA SATACAĞI HALIYI BURAYA GETİRİR'

40 yıllık halıcı Yusuf Eroğlu (63) ise, müzayede salonu ile halı satışına bir canlılık getirdiklerini söyledi. Salona günlük 150 halının getirildiğini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Buraya gelen halıları da her gün bir borsa gibi satıyoruz. Satılsın, satılmasın buraya gelen halılardan yüzde 5 komisyonumuzu alıyoruz. Eğer mal sahibi halısının satılmasından vazgeçerse, aldığımız komisyonu iade ediyoruz. 'Gezginci' dediğimiz seyyar halıcılar var. Onlar makine halılarıyla civar kasaba ve köyleri gezip eski halılarla takas yapıyorlar. Haftalık olarak topladıkları halıları bize getiriyorlar. Biz de gelen her halının kaydını yaparız, kimin getirdiğini, hangi cins halı olduğunu not alırız. Halı alım satımı yapan esnaf da satacağı halıları buraya getirir. Burayı bilen vatandaşlar da evlerindeki satmak istedikleri halılarını getiriyorlar. Müzayede tamamlandıktan sonra ise satılanlarla iadeleri tespit ederiz, alanlara halıların dağıtımlarını yaparız, satılanların paralarını alanlardan toplar, satıcılara veririz."