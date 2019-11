Kayseri'de et üretim tesisleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "ürün bazlı" gıda kontrolleri kapsamında Kayseri 'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et ve et ürünleri işletmeleri denetlendi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde et üretimi ve satışı yapılan tesisleri denetledi.Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tüketicilerin sağlığını korumayı amaçladıklarını söyledi.Kayseri'nin denetim anlamında başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:"İlimizde yaklaşık 10 bin gıda işletmesi var. Buralarda 1800 işletmeye denetim gerçekleştirdik. 2019 yılında 377 işletmeye ceza kesildi. Bizim asıl hedefimiz vatandaşa sağlıklı gıda ulaştırmak. Bu anlamda da gerekli her türlü çalışmamızı yapıyoruz. Denetlemelerimiz devam edecek. Tüm işletmelerimize gerekli olan rehberlik çalışmamızı devem ettirdik. Bakanlığımızın denetim çalışmasının hiçbir sıkıntı olmadan devam edeceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımız ürünlerini bildikleri yerlerden alsın. Pakette olmayan, izlenebilirliği olmayan hiçbir ürünü tüketmesinler."İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, işletmelerdeki ürünlerden numune alarak, fiziki kontrollerini de yaptı.