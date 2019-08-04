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Kayseri'de ev ve ahır yangını

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, bir ev ve ahırda çıkan yangında 3 koyun telef oldu.

04.08.2019 15:50 Kayseri'de ev ve ahır yangını
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, bir ev ve ahırda çıkan yangında 3 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Güzelyazı Mahallesi'nde, Emin Var'a ait evin yan tarafında bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle tutuştu.
Kısa sürede büyüyen yangın, önce evin çatısına, daha sonra da ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinleriyle yangını söndürdü.
Yangında büyük çapta hasar oluşan ahırda bulunan 3 koyun telef oldu.
Yangının, ahırdaki süt sağım makinesi tüpünün patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Sarıoğlan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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