Kayseri'de "Evde kal" çağrısına uyuluyor
Kayseri'de vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
29.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:01
Kayseri 'de vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi. Özellikle haftasonları vatandaşların akınına uğrayan Cumhuriyet Meydanı, çağrı üzerine boş kaldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Güncel