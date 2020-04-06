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Kayseri'de evde kalan vatandaşlar eğitmenler eşliğinde spor yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan Kayserililer için spor etkinliği gerçekleştirdi.

06.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:46
Kayseri'de evde kalan vatandaşlar eğitmenler eşliğinde spor yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan Kayserililer için spor etkinliği gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki vatandaşlar evlerinde kalarak salgın süresince kendilerini izole ediyor.
Yıl boyunca spor dolu ve hareketli bir yaşamı destekleyen etkinlikler yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Mahalle mahalle gezerek Kayserilileri sporla buluşturan Spor AŞ, İldem Mahallesi'ndeki vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.
Spor eğitmenleri eşliğinde yapılan aktivitelere mahalle sakinleri de evlerinden eşlik etti.
Etkinliklerle İldem Mahallesi'ndeki vatandaşlar beden rahatlığının yanı sıra ev içindeki rutinin dışına çıkarak ruhen de rahatladı.
Spor AŞ tarafından gerçekleştirilen ve her yaştan vatandaşın keyifle katıldığı spor etkinlikleri her gün farklı mahallede sürdürülecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de evde kalan vatandaşlar eğitmenler eşliğinde spor yaptı - Haberler

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