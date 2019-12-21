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Kayseri'de evinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla yakalanan Iraklı şüpheli tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı.

21.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:48 Kayseri'de evinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla yakalanan Iraklı şüpheli tutuklandı
'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan uyruklu zanlı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiğini belirledi. Irak uyruklu Celal Kamil İbrahim'in evine düzenlenen operasyonda şüphelinin imal ettiği öne sürülen 100 gram sentetik uyuşturucu ve imalatta kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

Kayseri, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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