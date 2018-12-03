Kayseri'de Evlerden Hırsızlık İddiası

Kayseri
'de evlerden tencere, nargile, mutfak tüpü, uzatma kablosu, avize ve teker pompası gibi malzemeler çalan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede araştırma yapan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların B.Ö. ve İ.K. olduğunu belirledi.
Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda bulunan tencere, mutfak tüpü, nargile, uzatma kablosu, avize ve teker pompası gibi çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
B.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.K. serbest bırakıldı.
Kayseri
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:09