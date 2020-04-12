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Kayseri'de evlerin camlarından yansıyan ışık, güzel görüntü oluşturdu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Kayseri'de evlerin camlarından yansıyan ışıklar güzel görüntü oluşturdu.

12.04.2020 03:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 03:06
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Kayseri 'de evlerin camlarından yansıyan ışıklar güzel görüntü oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa uyan vatandaşlar zamanlarını evlerinde geçirirken, Talas ilçesi seyir alanından objektiflere yansıyan görüntülerde ise neredeyse bütün dairelerin ışıklarının yandığı gözlemlendi. Dairelerin camlarından yansıyan ışıklar, güzel görüntüler oluşturdu. Kayseri’de evlerin camlarından yansıyan ışık, güzel görüntü oluşturdu

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Kayseri, Güncel
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