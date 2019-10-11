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Kayseri'de fabrika çalışanlarından mehmetçik için fetih suresi

Kayseri'de fabrika çalışanlarından Mehmetçik için Fetih suresiKayseri Şeker Fabrikası'nda, Barış Pınar Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri için Fetih suresi okundu.

11.10.2019 17:36
Kayseri'de fabrika çalışanlarından Mehmetçik için Fetih suresi
Kayseri Şeker Fabrikası'nda, Barış Pınar Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri için Fetih suresi okundu.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan fabrika çalışanları, 'Barış Pınarındayız, Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açtı. Fabrika bahçesine de pancarlarla 'Barış Pınarı' yazıldı. Fabrika yöneticileri ve çalışanlar, Türk askerinin zafere ulaşması için Fetih suresi okudu. Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek, Ülkemizin güney sınırlarının ilerisinde kahraman ordularımızla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatına' katılan kahraman Mehmetçiklerimizle bir ve beraber olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bugün bu harekata katılan kahramanlarımızın, tekbir sesleri eşliğinde harekata katıldığını biliyoruz. Bizler bedenen burada olsak da ruhumuzla onlarla olduğumuzu vurguluyoruz dedi.
Kayseri'de fabrika çalışanlarından mehmetçik için fetih suresi

Kayseri, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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