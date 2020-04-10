Kayseri'de faili meçhul 14 olayın şüphelisi tutuklandı
Kayseri ve Nevşehir'deki faili meçhul 14 olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
10.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:46
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) faili meçhul hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışmada, Kayseri'de 11, Nevşehir'de 3 suça karıştığı tespit edilen Ş.Ş. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA