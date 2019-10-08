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Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

08.10.2019 00:27Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri'de meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet bulvarında meydana gelen trafik kazasında M.M.K yönetimindeki 38 DM 117 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan karşıya geçen 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle D.A.B ve yanında bulunan 2 arkadaşı yolun ortasına ve karşı şeridine savrularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü M.M.K ile beraber yanında oturan 1 kişi de yaralanırken, ağır yaralanan D.A.B, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların tedavileri devam ederken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kocasinan, Erkilet, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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