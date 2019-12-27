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Kayseri'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları 67 yaşındaki emekliyi dolandıran 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

27.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:02 Kayseri'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları 67 yaşındaki emekliyi dolandıran 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Merkez Melikgazi ilçesi Belsin Kocatepe Mahallesinde yaşayan E.K'yi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kişiden, "FETÖ üyelerinin kendisine ait kimlik bilgilerini kullanarak bankalar arası para transferi yaptığını, şüphelileri yakalamak amacıyla bankadaki parasını, evine gelen polislere vermesini" istedi.
E.K, bankadan çektiği 40 bin lirayı koyduğu poşeti, polis sandığı 2 kişiye evinin balkonundan attı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp polise başvuran E.K'nin verdiği eşkal bilgilerini değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, kimliğini belirledikleri M.B'yi (23) İstanbul'da, M.İ'yi (21) Şanlıurfa'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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