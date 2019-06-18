18.06.2019 13:12
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Kayseri'de FETÖ'den yargılanan polis memuruna hapis cezası

Kayseri

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan polis memuruna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan polis memuruna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık polis memuru Serdar G. ve avukatı hazır bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı kodlu listede ismi bulunduğu belirtilen sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Örgütün sohbetlerine dini amaçlı katıldığını anlatan Serdar G, örgüt üyesi olmadığını savunarak beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Örgüte yardım etmek suçundan yargılanan sanıklara beraat
4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuksuz yargılanan doktor M.K, operatör G.P. ve Ö.B de haklarındaki suçlamaları reddetti.
Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları iddialarını kabul etmeyen üç sanık, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanan sanıklar M.K, G.P. ve Ö.B'nin beraatine karar verdi.
Kaynak: AA
Kayseri, Güncel

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