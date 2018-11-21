Kayseri'de Fetö'nün İş Adamlarına Yönelik Operasyon

Kayseri
polisi tarafından FETÖ'nün Kayseri'de esnaf ve iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalama kararı çıkartılan 11 kişiden 8'i yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün Kayseri'deki esnaf ve iş adamı yapılanması yer aldıkları ve yine örgüt içerisinde yer alan bir kısım esnaf ve iş adamları ile birlikte terör örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs ve bağış yardımı adı altında finansman sağladıkları anlaşılan 11 kişi için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda H.B., İ.G., Ş.M., A.G., C.E., M.H., Ş.G. ve İ.A. yakalandı. Firari olan 3 şahsı yakalama çalışması ise devam ediyor.
Ayrıca, yapılan operasyonun şahısların kendilerine yönelik olduğu bildirildi. - KAYSERİ
Kayseri
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:52