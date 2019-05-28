Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski askeri öğrenci, emekli ve muvazzaf bir astsubayın da olduğu 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kayseri
, Güncel
Kaynak: AA