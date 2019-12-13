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Kayseri'de fetö operasyonu 8 gözaltı

Kayseri'de FETÖ operasyonu 8 gözaltıKAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:59

'de FETÖ operasyonu 8 gözaltı

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kayseri merkezli Ankara, Aydın ve Manisa'da FETÖPDY'nin adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda operasyonel hatlar üzerinden 'mahrem imamlar' ile iletişim içinde oldukları belirlenen Adalet Bakanlığı personeli 8 kişi gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kayseri'de fetö operasyonu 8 gözaltı

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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