Haberler » Güncel » Kayseri'de FETÖ operasyonu 8 gözaltı - Haber

Kayseri'de FETÖ operasyonu 8 gözaltı

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:08Kayseri'de FETÖ operasyonu 8 gözaltı

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kayseri merkezli Ankara, Aydın ve Manisa'da FETÖPDY'nin adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda operasyonel hatlar üzerinden 'mahrem imamlar' ile iletişim içinde oldukları belirlenen Adalet Bakanlığı personeli 8 kişi gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18 Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar - Haber
18:18 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Nevşehir'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Haber
18:16 Boris johnson'ın çankırı'daki hemşehrileri sevinçli - Haber
18:11 Haluk Levent'ten Yunus için yardım kampanyası - Haber
18:11 Rektör Çapak: " Diş hastanemiz baharda hazır hale gelecek" - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13.12.2019 18:20:22