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Kayseri'de fetö soruşturmasında 6 şüpheli adliyede

Kayseri'de FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli adliyedeKayseri merkezli 6 ilde yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

05.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:46
'de FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli adliyede
Kayseri merkezli 6 ilde yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 gün önce, aralarında askeri ve sağlık personelinin de bulunduğu farklı meslek grubundan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 6'sı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada soruşturma kapsamında firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kayseri'de fetö soruşturmasında 6 şüpheli adliyede

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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