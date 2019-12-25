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Kayseri'de firari 20 hükümlü yakalandı

Kayseri'de 54 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 20 hükümlü yakalandı.

25.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:02
'de 54 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 20 hükümlü yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 hükümlüye yönelik sabah saatlerinde kent merkezinde 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
163 personelden oluşan 64 ekibin görev aldığı operasyonda, "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma" suçlarından 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.Y. ile 11 suçtan yakalama kararı ve 76 bin lira para cezası olan İ.Ö.K'nin de aralarında olduğu 20 hükümlü yakalandı.
Hükümlülerden, yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.Ö'nün, Selçuklu Mahallesi'ndeki evinin birinci katından atlayıp kaçmaya çalıştığı, bir evin bahçesinde yakalandığı öğrenildi.
Yakalanan 20 hükümlü, işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Adreslerinde bulunamayan 24 hükümlüyü yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kayseri'de firari 20 hükümlü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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