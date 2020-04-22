Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kayseri'de fırıncılar Ramazan'a hazır

Kayseri'de fırıncılar Ramazan'a hazırKAYSERİ'de yaklaşan ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamlayan fırıncılar, 350 gram ramazan pidesini 2.5, yumurtalı ve susamlı pideyi ise 4 liradan satacak.

22.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:21
Kayseri 'de fırıncılar Ramazan'a hazır
KAYSERİ'de yaklaşan ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamlayan fırıncılar, 350 gram ramazan pidesini 2.5, yumurtalı ve susamlı pideyi ise 4 liradan satacak.
Kayseri'de, '11 ayın sultanı' olarak nitelendirilen ramazan ayına sayılı günler kala fırıncılar ramazan pidesi mesaisine başladı. Ramazan ayında, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin sofralardaki yerini alması için yoğun mesai harcayan fırıncı esnafı hazırlıklarını tamamladı. Kentte 350 gram ramazan pidesi 2.5, yumurtalı ve susamlı pide ise 4 liradan satılacak.
350 GRAM RAMAZAN PİDESİ 2.5 TL
Kentte 30 yıldır fırıncılık yapan Mehmet Akyar, Ramazan öncesi fırınları önce dezenfekte ettirdiklerini söyleyerek, "Daha sonra ekmek için gerekli un ve yumurtalarımızı aldık. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamış olduğu kararlara uygun olarak iş yerimizi iftardan iki saat önce kapatacağız. Fırında oluşan yığılmalar karşı da müşterilerimizi dükkan kapasitemize göre alacağız. 350 gram ramazan pidesi 2.5 TL, yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesi ise 4 TL'den satışa sunulacak. Bunun dışından tahinli, yağlı, kıymalı ve peynirli olmak üzere üretimlerimiz devam edecek" dedi. Kayseri’de fırıncılar Ramazan’a hazır

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump’ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya’dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Haberler
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Volkan’ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Haberler
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de fırıncılar Ramazan'a hazır - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:37: Polislerden engelli gence doğum günü sürprizi - Haber 16:37: Down sendromlu Zeynep'in 23 Nisan hayalini, jandarma gerçekleştirdi - Haber 16:37: İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama - Haber 16:36: Masal kahramanı kostümleriyle çocuklara hediye dağıttılar - Haber 16:36: Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, 23 Nisan mesajı yayımladı - Haber 16:01: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı - Haber 15:21: Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim - Haberler 14:33: Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı - Haberler 14:00: Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü - Ekonomi 12:36: Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor - Haber