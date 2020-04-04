Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı

Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamadan sonra, Kayseri'de şehre giriş ve çıkışlarda uygulanacak yasaklardan önce son giriş kontrolleri yapıldı.

04.04.2020 01:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:27
Kayseri 'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı
KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamadan sonra, Kayseri'de şehre giriş ve çıkışlarda uygulanacak yasaklardan önce son giriş kontrolleri yapıldı.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanının 31 ilin 15 günlüğüne giriş ve çıkışlarında uygulanacak olan yasaklardan önce, Kayseri şehir merkezine giriş ve çıkışlarda son kontroller yapıldı. Araçların içindeki vatandaşlar yasaklar hakkında bilgilendirilerek ateş ölçümleri yapılırken, kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Kayseri’de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kayseri, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı - Haberler

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı ’ikinci Bilim Kurulu’ hamlesi Haberler
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var Haberler
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu Haberler
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:03: Antalya'da özel araçların kente giriş yasağının ardından çıkış yasağı da başladı - Haberler 02:02: Polis ekipleri uygulama noktaları kurdu; İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı - Haberler 01:59: Kocaeli'ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Haberler 01:56: Sakarya'da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı - Haberler 01:54: İller arasında seyahat yasağı için denetimler başladı - Haberler 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler