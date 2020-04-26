Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kayseri'de gönüllülerden sokak hayvanlarına mama ve yem desteği

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bir araya getirdiği gönüllüler, sokak hayvanlarına mama ve yem desteğinde bulunuyor.

26.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:05
Kayseri'de gönüllülerden sokak hayvanlarına mama ve yem desteği
Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bir araya getirdiği gönüllüler, sokak hayvanlarına mama ve yem desteğinde bulunuyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.
Whatsapp üzerinden bir araya getirilen gönüllüler, parklar, mesire alanları, köy yolları, cami avluları ve tarihi mekanların çevreleri başta olmak üzere, yaşam alanlarına mama ve yem bırakıyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, sokak hayvanlarının açlık ve susuzluk çekmemeleri için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.
Gönüllü grubun belediye ve ilgili kurumların personeli ile vatandaşlardan oluştuğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Hayvanlar bizim dostlarımız. Özellikle sokak hayvanları açısından zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde minik dostlarımızı da elbette unutmadık. Alınan tedbirler sayesinde açlık ve susuzluktan zarar görmelerinin önüne geçilmiş oldu. Bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen başta belediye başkanlarımız olmak üzere. tüm gönüllülere ve çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor Haberler
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor
Lille taraftarı, Yusuf Yazıcı’nın hayal kırıklığı yarattığını düşünüyor Haberler
Lille taraftarı, Yusuf Yazıcı'nın hayal kırıklığı yarattığını düşünüyor
’Babam dilendiriyor’ diyen çocuklara polis yardım eli uzattı Haberler
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
Haberler››Güncel››Kayseri'de gönüllülerden sokak hayvanlarına mama ve yem desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:28: Adıyaman'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı - Haber 18:24: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 18:24: OPEC Başkanından petrolün varil fiyatının 40 dolara yükselmesi beklentisi - Haber 18:23: VAN Bahçesaray'da açan ters laleler karla bir başka güzel-2 - Haber 18:20: İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeni ile 413 kişi hayatını kaybederken, hayatını... - Haber 17:21: İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz - Haber 17:11: Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor - Haber 17:04: Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti - Haberler 11:36: 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı - Haberler 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber