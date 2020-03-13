Kayseri'de gümrük kaçağı yedek parça operasyonu
Kayseri'de gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 39 araç motoru ve 13 şanzıman ele geçirildi.
13.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:56
Kayseri 'de gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 39 araç motoru ve 13 şanzıman ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Oto Sanayi Sitesi'nde iki iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerlerinde gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık değeri 450 bin lira olduğu öğrenilen 39 araç motoru ve 13 şanzıman ele geçirildi.
İş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Oto Sanayi Sitesi'nde iki iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerlerinde gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık değeri 450 bin lira olduğu öğrenilen 39 araç motoru ve 13 şanzıman ele geçirildi.
İş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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