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Kayseri'de hac kayıtları başlıyor

Hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracakların ön kayıt işlemleri 11 Kasım-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

11.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:58Kayseri'de hac kayıtları başlıyor
Hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracakların ön kayıt işlemleri 11 Kasım-13 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İl Müftüsü Doç Dr. Şahin Güven, yaptığı açıklamada, hac organizasyonu kapsamında ilk defa kayıt yaptıracakların 11 Kasım-13 Aralık tarihlerinde 25 lira ön kayıt ücreti ödedikten sonra sadece e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini belirtti.
Önceki yıllarda kaydı olan ve kurada çıkmayan hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacağını anlatan Güven, iletişim bilgi değişikliklerinin e-devlet üzerinden ön kayıt döneminde yapılabileceğini ve grup değişiklik talebinde bulunacakların müftülüklere başvuru yapmaları gerektiğini kaydetti.
Hac kuralarının 9 Ocak 2020'de çekileceğini hatırlatan Güven, kesin kayıt hakkı elde edenlerin 13-24 Ocak 2020 tarihlerinde kayıtlarını yaptıracaklarını aktardı.
Güven, hac ücretlerinin Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edileceğini sözlerine ekledi.

Aralık, Hac, Güncel

Kaynak: AA

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