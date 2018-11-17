17 Kasım 2018, 16:54
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Kayseri'de 'Hamarat Eller' Hünerlerini Sergiledi (2)

Kayseri

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDUİl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen yemek yarışmasında tatlı bölümünde Nimet Bulur, kayısı tatlısı ile 1'inci olurken, Ayça Çağlar 2'nci, Nazife Özcan 3'üncü oldu.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen yemek yarışmasında tatlı bölümünde Nimet Bulur, kayısı tatlısı ile 1'inci olurken, Ayça Çağlar 2'nci, Nazife Özcan 3'üncü oldu. Başlangıç yemekleri kategorisinde ise kurşun aşı çorbası ile Ayşe Alakuş 1'inci, yaprak sarma ile Sema Aslan 2'nci, tandır böreği ile Selma Ağca 3'ncü oldu. Ana yemekte ise pehli ile Necla Erkara 1'nci, Güngör Arifoğlu paşa mantısı ile 2'nci, Filiz Büyük yağ mantısı ile 3'üncü oldu.
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:54