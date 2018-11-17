Kayseri'de 'Hamarat Eller' Hünerlerini Sergiledi (2)

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen yemek yarışmasında tatlı bölümünde Nimet Bulur, kayısı tatlısı ile 1'inci olurken, Ayça Çağlar 2'nci, Nazife Özcan 3'üncü oldu. Başlangıç yemekleri kategorisinde ise kurşun aşı çorbası ile Ayşe Alakuş 1'inci, yaprak sarma ile Sema Aslan
2'nci, tandır böreği ile Selma
Ağca 3'ncü oldu. Ana yemekte ise pehli ile Necla Erkara 1'nci, Güngör Arifoğlu paşa mantısı ile 2'nci, Filiz Büyük yağ mantısı ile 3'üncü oldu.
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:54