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Kayseri'de hareketli gece

Kayseri'de, İYİ Parti standına düzenlenen saldırı soruşturması kapsamında gözaltına alınan arkadaşları için gece saatlerinde bir grup toplandı.

04.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:51Kayseri'de hareketli gece
'de, İYİ Parti standına düzenlenen saldırı soruşturması kapsamında gözaltına alınan arkadaşları için gece saatlerinde bir grup toplandı.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, İYİ Parti'nin açtığı standa saldırdığı ve zarar verildiği iddia edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde İ.M.E, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınarak, Kocasinan ilçesinde bulunan Reşat Vural Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Haberi duyan yaklaşık 200 kişilik grup gece saatlerinde karakol önünde toplandı. Karakol önünde toplanan grup sloganlar attı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplanmanın ardından grup karakolun önünden ayrıldı. - KAYSERİ

İYİ Parti, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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