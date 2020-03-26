Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de hava ambulansı hayat kurtarmaya devam ediyor

Kayseri'de Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerinde rahatsızlanan biri bebek iki kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

26.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:06
Kayseri'de hava ambulansı hayat kurtarmaya devam ediyor
Kayseri 'de Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerinde rahatsızlanan biri bebek iki kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Pınarbaşı Devlet Hastanesine gelen ALS hastası 44 yaşındaki Savaş K'nin sağlık durumunun kötü olduğu tespit edildi.
Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Pınarbaşı ilçesine yönlendirilen ambulans helikopter, Savaş K'yi Kayseri'ye getirdi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Savaş K. özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Yahyalı ilçesinde 2 yaşındaki epilepsi hastası Hasret G. de ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasret G'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yahyalı, Kayseri, Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Kayseri'de hava ambulansı hayat kurtarmaya devam ediyor - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 15:41: Bitlis'te 1 kilo metanfetamin ele geçirildi - Haberler 15:40: Sultangazi'de evinde ölen kadında korona virüs şüphesi - Haberler 15:40: Koronavirüs: ABD'de test konusundaki başarısızlığı gözler önüne seren vaka - Haberler 15:38: Yunanistan'ın kabul etmediği milyon dolarlık yat Bodrum açıklarına demirledi - Haberler 15:05: Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı - Haberler 14:56: İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü 14:19: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla - Haberler 13:48: Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi - Haberler 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur