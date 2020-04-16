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Kayseri'de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor

Kayseri'de havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

16.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:44
Kayseri'de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor
Kayseri 'de havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri ve c¸evresinde havanın çok bulutlu, ru¨zgarın hafif, ara sıra orta kuvvette esecegˆinin tahmin edildiği bildirildi.
Yarın havanın parc¸alı bulutlu, en yüksek sıcaklığın 19, en düşük sıcaklığın ise 1 derece olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, cumartesi gününün ise parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklığın 21 derece, en düşük sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi.
Pazar ve pazartesi günlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney, doğu ve kuzey kesimlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı vurgulanan açıklamada, salı gününün ise parçalı bulutlu, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği ifade edildi.
Açıklamada, hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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