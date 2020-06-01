Kayseri'de hayvanat bahçesi ziyarete açıldı

Kayseri'de hayvanat bahçesi ziyarete açıldıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Kayseri Hayvanat Bahçesi normalleşme süreciyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

01.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:42
Kayseri'de hayvanat bahçesi ziyarete açıldı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Kayseri Hayvanat Bahçesi normalleşme süreciyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Anadolu Harikalar Diyarında bulunan Hayvanat Bahçesi, Mart ayında geçici süreyle kapatıldı. 180 bin metrekare alana kurulu hayvanat bahçesi, 153 türden bin 640 hayvana ev sahipliği yapıyor. Normalleşme süreci kapsamında hayvanat bahçesi kapılarını ziyaretçilere açtı. Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler için girişe dezenfektan konuldu. Vatandaşlara ziyaret sırasında maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhaneddin Bacak, hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Pandeminin ilan edilmesiyle beraber belirli yerler ziyarete kapatıldı. Bunların arasında bizim hayvanat bahçemizde vardı. Belirli bir süre ziyarete kapalı kaldı. Bugün itibariyle hayvanat bahçemiz ziyarete açıldı. Alınan tedbirlere gelecek olursak sosyal mesafe, maske ve temizlik konusuna dikkat ediyoruz. Girişte dezenfeksiyon stantlarımızı kurduk. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız hayvanat bahçemizi ziyarete giremeyecekler. Diğer taraftan giren vatandaşlarımızın mesafeyi koruma şartları maske takmaları gerekmektedir. Vatandaşlardan istediğimiz belirli kurallara uymalarıdır" dedi. Kayseri’de hayvanat bahçesi ziyarete açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hayvanat Bahçesi, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Haber

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