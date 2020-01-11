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Kayseri'de helikopter ambulans felç geçiren hasta için havalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde felç geçiren 64 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle il merkezindeki hastaneye taşındı.

11.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:58Kayseri'de helikopter ambulans felç geçiren hasta için havalandı
'nin ilçesinde felç geçiren 64 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle il merkezindeki hastaneye taşındı.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce vücudunda ağrı hisseden 64 yaşındaki Sadık Bayrak, yakınları tarafından Yeşilhisar Devlet Hastanesine götürüldü.
Tedavi gördüğü hastanede inme (felç) geçiren Bayrak'ın kent merkezindeki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı.
Hastanın durumunun aciliyeti nedeniyle Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nden talep edilen helikopter ambulans, Yeşilhisar Stadyumu'na indi.
ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Helikopter, Yeşilhisar, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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