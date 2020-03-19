Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de hemzemin geçitteki kazada 2 kişi yaralandı - Güncel

Kayseri'de hemzemin geçitteki kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

19.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:24
Kayseri'de hemzemin geçitteki kazada 2 kişi yaralandı
Kayseri 'nin Sarıoğlan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayseri istikametine giden 53513 sefer nolu yük treni, Palas Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Abdullah T. yönetimindeki 59 FH 514 plakalı otomobile çarptı.
Çarpma sonrası trenin önünde bir süre sürüklenen otomobilde bulunun Abdullah T. ile eşi Hatice T. yaralandı.
Yaralı çift olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Sarıoğlan, Kayseri, Palas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Son Dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Güncel
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Loading