Kayseri'de hemzemin geçitteki kazada 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
19.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:24
Kayseri 'nin Sarıoğlan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayseri istikametine giden 53513 sefer nolu yük treni, Palas Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Abdullah T. yönetimindeki 59 FH 514 plakalı otomobile çarptı.
Çarpma sonrası trenin önünde bir süre sürüklenen otomobilde bulunun Abdullah T. ile eşi Hatice T. yaralandı.
Yaralı çift olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kayseri istikametine giden 53513 sefer nolu yük treni, Palas Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Abdullah T. yönetimindeki 59 FH 514 plakalı otomobile çarptı.
Çarpma sonrası trenin önünde bir süre sürüklenen otomobilde bulunun Abdullah T. ile eşi Hatice T. yaralandı.
Yaralı çift olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA