Kayseri'de Hırsızlık

Kayseri
'de bir çiftlikteki demir boruları çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk Mahallesinde yaşayan H.T'ye ait çiftlikte bulunan 12 adet 6 metre uzunluğunda ve 80 adet 2 metre uzunluğunda demir boruların çalındığı ihbarını aldı.
Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen M.K, E.K. ve F.K'yı olayda kullanılan araçla birlikte yakaladı.
Çalınan demir borular, sahibine teslim edilirken, 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Kayseri, Güncel
Kaynak: AA