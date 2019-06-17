17.06.2019 14:51
Haberler»Güncel » Haber

Kayseri'de hırsızlık

Kayseri

Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar İlçesi Ova Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan N.M.K'nin tarlasında bulunan su motorunun çalındığı bilgisine ulaştı.
Kayseri- Niğde kara yolu üzerinde yapılan yol kontrolünde N.E'nin aracında su motoru ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheli N.E, ekiplerce gözaltına alındı, su motoru da sahibine teslim edildi.
Öte yandan Yeşilhisar ilçesine bağlı İçmece Mahallesi'nde bir vatandaşa ait 250 metre uzunluğundaki sulama borusu, anahtar takımı ve 2 top bağlama telinin çalındığı belirlendi.
Yapılan çalışmalarda, şüpheli M.U'nun evinde çalıntı malzemeler bulundu.
Şüpheli M.U, gözaltına alınırken, mağdura eşyaları teslim edildi.
Kaynak: AA
Yeşilhisar, Kayseri, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:27 Başkan Sertaslan Gemlikliler ile buluşuyor
15:27 'Bıçakçı Kostas'ın hazinesi için 10 günlük izinli kazı
15:27 SAKARYA ALKOLLÜ SPOR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ
15:27 İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
15:27 ŞIRNAK'TA PKK SIĞINAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
15:26 Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
15:26 Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına tutuklama