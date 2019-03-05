05 Mart 2019, 11:35
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Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Kayseri

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla göz altına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla göz altına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi'nde S.K'ye ait evden hırsızlık yaptığı öne sürülen Y.Ü, M.Ü, M.Ü. ve M.F.B'yi gözaltına aldı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada olayda kullanılan araç ile birlikte çalıntı malzemeler ele geçirildi.


Şüphelilerin, Kocasinan ve Hacılar ilçelerinde 5 hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.


İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ü. ve M.Ü. mahkemece tutuklandı, M.Ü. ve M.F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocasinan, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA