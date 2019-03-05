Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Kayseri
'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla göz altına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan
ilçesi Ebiç
Mahallesi'nde S.K'ye ait evden hırsızlık yaptığı öne sürülen Y.Ü, M.Ü, M.Ü. ve M.F.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada olayda kullanılan araç ile birlikte çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin, Kocasinan ve Hacılar
ilçelerinde 5 hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ü. ve M.Ü. mahkemece tutuklandı, M.Ü. ve M.F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocasinan, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA