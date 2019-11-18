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Kayseri'de hırsızlık operasyonu

Kayseri'de bir evden toprak işleme aleti çalan zanlı gözaltına alındı.

18.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:42Kayseri'de hırsızlık operasyonu
Kayseri'de bir evden toprak işleme aleti çalan zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey Mahallesi'nde ikametten toprak işleme aleti çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede araştırma yapan ekipler, zanlının M.Ç olduğunu belirledi.

Zanlının evine düzenlenen operasyonda ele geçirilen makine sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Güncel

Kaynak: AA

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