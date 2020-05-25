Kayseri'de hızarla elini kesen genç, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de hızarla elini kesen genç, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldıKAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, hızarla elini kesen Musab Esat Culfa (29), ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

25.05.2020 20:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:18
Kayseri'de hızarla elini kesen genç, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, hızarla elini kesen Musab Esat Culfa (29), ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yahyalı ilçesi 100. Yıl Mahallesinde yaşanan olayda, hızarla odun doğrayan Musab Esat Culfa dengesini kaybederek, sol elini kesti. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Culfa'yı Yahyalı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ancak durumu ağır olan Şimşek'in, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bunun için Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı talep edildi. İlçeye gelen ambulans helikopter yaralı Culfa'yı alarak, 79 kilometre uzaklıktaki Kayseri'ye getirdi. Hastaneye ait piste inen hava ambulansından alınan yaralı genç, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kayseri’de hızarla elini kesen genç, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yahyalı, Kayseri, Güncel, Haber

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