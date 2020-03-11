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Kayseri'de husumetli olduğu kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde husumetli olduğu kişiyi öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:18
Kayseri'de husumetli olduğu kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Kayseri 'nin Pınarbaşı ilçesinde husumetli olduğu kişiyi öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ulusoy Bozkurt, maktul Aydın Yıldırım'ın müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Bozkurt'un, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık Bozkurt ise iki aile arasında önceden husumet bulunduğunu ve olay günü yaşanan kavgada maktul Yıldırım'ı öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bozkurt'a, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Pınarbaşı ilçesinde Bozkurt ve Yıldırım aileleri arasında 8 Kasım 2019'da çıkan kavgada Ulusoy Bozkurt, Aydın Yıldırım'ı tüfekle öldürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler : Aydın Yıldırım, Kayseri, ulusoy, Güncel

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