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Kayseri'de husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

23.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:54
Kayseri'de husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.K, aralarında önceden husumet bulunan C.O'yu dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Becen Mahallesi'nde tabancayla ateş ederek yaraladı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan C.O. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
C.O. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli M.K, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Melikgazi, Kayseri, Güncel

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