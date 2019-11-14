Haberler » Güncel » Kayseri'de iç acıtan görüntü - Haber

Kayseri'de iç acıtan görüntü

Kayseri'de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı.

14.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:06
'de 75. Yıl Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Melikgazi ilçesinde bulunan 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, zihinsel engelli bir öğrenci voleybol oynatılmadığı için küserek oturduğu yerden kalkmadı. Öğretmenler ve görevliler, öğrenciyi ikna etmeye çalıştı ancak oyuna alınmadığı için küsen öğrenci bir türlü yerinden kalkmadı. Bir görevlinin cebinden çıkardığı sigara paketini göstererek, "Bir sorunun varsa şunu iç" demesi ise öğretmenler ve görevlilerin kahkaha atmasına neden oldu.
Bir öğretmenin 'Kalkıyor musun içeri?' diye sormasının ardından bir başka öğretmen ise yerdeki öğrenciye tekme vurarak, 'Kalkıyor musun kalkmıyor musun?' diye çıkıştı. Öğrenci ağlayarak, 'Beni oynatmıyorsunuz' deyince, tekme atan öğretmen, 'Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum' diyerek öğrenciye kafa attı.
Görevliler ve öğretmenler, kalkmayan öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak karga tulumba kaldırarak pencereden içeri aldı ve perdeyi kapattı.
Cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaş ise, "Dövüyorlar çocuğu, halen içeriden ses geliyor" diyerek videoyu sonlandırdı.
Görüntünün ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.
(İHA)
Kayseri'de iç acıtan görüntü

İstikbal, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:16 Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
22:16 "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı" oyununa Üsküdar'da gala
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi
22:14 Kazada savrulan otomobil, gözlükçüye daldı
22:14 Çavuşoğlu, finlandiya dışişleri bakanı pekka haavisto ile görüştü
21:43 ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı
20:48 İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
18:27 A Milli Takımımız EURO 2020'de!
19:00 Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Eşiyle kavga etmiş
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 22:17:23