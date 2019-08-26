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Kayseri'de iki araç çapıştı: 10 yaralı

Kayseri'de iki araç çapıştı: 10 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

26.08.2019 10:10
Kayseri'de iki araç çapıştı: 10 yaralı
Kayseri'de iki araç çapıştı: 10 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara yolu 30. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 AC 679 plakalı otomobil, 38 UZ 543 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza, otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, her 2 otomobilde de bulunan H.U., B.U., Z.U., S.C.U., G.G., T.G., S.Y., G.Y., M.S.Y. ve A.M.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de iki araç çapıştı: 10 yaralı

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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