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KAYSERİ'DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 7 YARALI

Kayseri'de, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

10.08.2019 17:36
KAYSERİ'DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 7 YARALI
Kayseri'de, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, merkez İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Özışık yönetimindeki 38 JM 286 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Önder Kalkan yönetimindeki 38 AAE 926 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 7 YARALI

Saraycık, Kayseri, İncesu, Güncel

Kaynak: DHA

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