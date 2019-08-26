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Kayseri'de iki evi soyan şüpheli yakalandı

Kayseri'de iki evi soyan şüpheli yakalandıKAYSERİ'nin Kocasinan ve Felahiye ilçelerinde iki eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen Mahmut Y. (39) jandarma tarafından gözaltına alındı.

26.08.2019 11:07
Kayseri'de iki evi soyan şüpheli yakalandı

Kayseri'de iki evi soyan şüpheli yakalandı

KAYSERİ'nin Kocasinan ve Felahiye ilçelerinde iki eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen Mahmut Y. (39) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kocasinan ve Felahiye'de iki evden beyaz eşya ve televizyon çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda hırsızlık olaylarını Mahmut Y'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Mahmut Y. evine yapılan operasyonda gözaltına alındı. 'Hırsızlık' suçundan sabıkalı olduğu belirlenen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de iki evi soyan şüpheli yakalandı

Kocasinan, Felahiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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